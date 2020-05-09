الكنيسة تسمح بممارسة "سر المعمودية" بحضور الأب والأم والطفل المعمد فقط

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السماح بممارسة سر المعمودية للأطفال الجدد، بشروط كاستثناء إقامة الأكاليل ـ سر الزيجة ـ والصلاة على المتوفين، في ظل قرارات غلق الكنائس بصورة مؤقتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسمحت الكنيسة بممارسة سر المعمودية بحضور الطفل المعمد والأب والأم فقط، حرصًا على سلامة الأقباط ومراعاة للظروف الراهنة بخطورة فيروس كورونا المستجد، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة.

وسر المعمودية هو طقس مسيحي يمثل دخول الإنسان الحياة المسيحية، ويسمى التناصير، وتتمثل المعمودية باغتسال المعمّد بالماء بطريقة أو بأخرى، ويعد سر المعمودية أحد الأسرار السبعة المقدسة في الكنيسة، اقتداءا بتعميد المسيح شابًا على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

وسبق وقررت الكنيسة تعليق الأنشطة والصلوات والفعاليات بمختلف الكنائس على مستوى الجمهورية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، انطلاقا من دورها الوطني في حماية المواطنين.

كما قررت الكنيسة السماح بإقامة صلاة الإكليل في الكنائس أو المنازل بحضور 6 أشخاص والأب الكاهن وشماس واحد فقط، واقتصار صلاة الجنازة على أسرة المتوفى فقط.