لتحسين الشبكة.. كفر الشيخ تواصل رصف الطرق بتطبيق معايير الجودة 

تواصل محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، استكمال أعمال تمهيد ورصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، حيث يجري استغلال أوقات الحظر ليلاً ورصف بعض الطرق الرئيسية الهامة، كما يجري رصف الطرق الأخرى في القرى والمدن على مدار الساعة، ووفقا للجداول الزمنية المحددة.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الرصف بقرية كوم الحجر، كذا أعمال الشارع الرئيسي بقرية الثمانين، كما تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، بمتابعة أعمال الرصف بقرى المركز، كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال رصف طريق تاج الدين، وشباس عمير.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، رصف طريق الحمراء بقرية سد خميس، كذا استكمال رصف طريق "سد خميس- كوزو"، فيما أكد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على استكمال رصف طريق الطواحنية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجها برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح نور الدين، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.