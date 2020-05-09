إجراءات احترازية وحملات تطهير وتعقيم بمراكز وأحياء أسيوط ضد كورونا

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يجري تنفيذ إجراءات احترازية ووقائية بالإضافة إلى حملات التطهير والنظافة المستمرة بجميع أحياء ومراكز المحافظة والتأكيد على تطهير جميع مكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري؛ استعداد لاستقبال المرحلة الثانية من صرف منحة العمالة غير المنتظمة بجميع المراكز.

ولفت إلى تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، وذلك للإشراف والمتابعة على أعمال التعقيم وتطهير كل المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، وماكينات الصراف الآلي وكل المرافق بالمراكز والأحياء وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وسيارات الكنس الآلي فضلا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

واستهدفت حملة التطهير حي شرق أسيوط بمشاركة أيمن محروس، رئيس حي شرق وحي غرب، بمشاركة محمد بشير رئيس الحي، كما شهد مركز ساحل سليم، أعمال تطهير ورش جميع مكاتب البريد ومنافذ صرف المعاشات وحملة مكبرة للتطهير بمركز الغنايم وحملة بمركز أسيوط، برئاسة اللواء هشام الطويل رئيس المركز، وحملة للتطهير بمركز أبوتيج برئاسة يسري كامل رئيس المركز، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق مديريات الطب البيطري والزراعة، وبالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.