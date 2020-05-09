يدخل الخدمة يوليو.. 5 معلومات عن مستشفى كفر شكر المركزي

أعلن، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده عددا من المشروعات في محافظة القليوبية، دخول مستشفى كفر شكر المركزي الجديد الخدمة يوليو المقبل.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة تنفيذ أعمال التطوير بالمستشفى، والتزام العاملين بالموقع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وخلال السطور التالية، تقدم "الوطن" 5 معلومات حول المستشفى..

· 98% نسبة تنفيذ الأعمال به بتكلفة تقديرية تصل إلى 212.8 مليون جنيه، والمقرر تسليمها نهاية يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل خلال شهر يوليو المقبل.

· يضم المستشفى تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب)، بالإضافة إلى تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي.

· يضم 106 أسرة بالإضافة إلى 14 سرير رعاية، و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و41 سرير كلي مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.

· يعد مستشفى مركزي متعددة التخصصات، يقدم خدمة طبية لنحو 200 ألف نسمة.

· مقام على مساحة كلية تصل إلى 24 الف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية.