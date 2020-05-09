سامح عيد: عمر رفاعي سرور عاش على شهرة أبيه وتعلم منه الفتاوى التكفيرية

قال سامح عيد، خبير حركات الإسلام السياسي، إن عمر رفاعي سرور الذي ظهر في الحلقة الـ 15 من مسلسل "الاختيار"، عاش على شهرة أبيه الواسعة في عالم التطرف والعنف، فقد لجأ تنظيم القاعدة لوالده كخبير شرعي ومفتي أسس للبناء الشرعي للتنظيم، فلا يمكن أن تدعو إلى قتال باسم الدين وأنت بلا قاعدة شرعية أو دينية، فقد شارك رفاعي سرور في تأسيس تنظيم القاعدة بشكل كبير بفتاويه وإباحته العنف والتطرف والتأصيل لذلك.

وأضاف، لـ"الوطن" فقد أخد عنه "ابن لادن" و"الظواهري" شرعية الاستعانة بسلاح الأمريكان ضد الروس، ثم شرعية قتال العدو القريب والذي فتح الباب لمحاربة الدول والأنظمة.

واعتنقت الجبهة السلفية أفكار رفاعي سرور، واعتبرت نفسها امتدادًا له، بينما كانت كل المجموعات المسلحة، التي تم القبض عليها في الوراق والجيزة، وضواحي القاهرة، هي نتاج حقيقي لأفكار الرجل، وهذا ما اتضح في تحقيقاتها، وقد استمال الرجل قبل موته ابنه عمر لهذا السبيل من العنف والتطرف الأمر الذي شهره بين الجماعات المتطرفة قبل وفاة أبيه، وجعله يترأس الإفتاء لتنظيم القاعدة بعدة أماكن بعد وفاة الأب المؤسس للعنف.