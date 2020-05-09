المترو يجهز 15 قطارا إضافيا للعمل وقت ذروة عيد الفطر المبارك

أعلن المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، عن أن الشركة بدأت في الاستعدادات النهائية لقدوم عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه سيجري زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات بشكل متنقل، إضافة إلى ماكينات VTM بمحطات الخط الثالث، لحجز تذاكر المترو، لمواجهة زحام الركاب بالمحطات، موضحا أنه سيتم تجهيز نحو 15 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهما وقت الذروة خلال رحلات العيد.

وقال الفضالي لـ"الوطن"، إنه سيتم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة للمترو خلال أيام عيد الفطر المبارك، موضحا أن غرفة العمليات المركزية ستتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أنه سيجري تشكيل فرق صيانة وطوارئ لمواجهة الأعطال المفاجئة.

وأضاف إلى أن الشركة تواصل عملها في تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، إضافة إلى تعقيم جميع الأماكن التي يتم ملامستها من الجمهور، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أنه لم يتم رصد أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بين العاملين والركاب.