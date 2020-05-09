الصين تعرض على كوريا الشمالية المساعدة في مكافحة كورونا

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم السبت، نقلا عن رسالة من الرئيس شي جينبينج إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أن الصين مستعدة لتقديم الدعم لكوريا الشمالية في نطاق قدرتها على مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقل التلفزيون عن شي قوله إنه قلق للغاية على الوضع في كوريا الشمالية وصحة شعبها، وإنه مسرور من أن جهودها لاحتواء المرض حققت نتائج إيجابية، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا يوم الجمعة دون تغيير عن يوم الخميس.

وذكرت اللجنة في بيان أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو.

وقالت اللجنة أيضاً إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض أمس، مقابل 16 حالة يوم الخميس.وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.