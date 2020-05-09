الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية يدعم مبادر "مصر هتعدي"

أعلن الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي دعمه لمبادرة "مصر هتعرف"، والتي أطلقتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بالاشتراك مع بعض جمعيات المجتمع المدني والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص بالبقاء على العمالة، وتوفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال ورؤساء الشركات.

و أكد البدوي أن من أهم أسباب دعم الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية لهذه المبادرة هو السعي لاستقرار المجتمع من خلال استهداف الفئات العمالية الأكثر تضررا من هذه الأزمة، خاصة العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

و طالب البدوي، جميع أطراف منظومة العمل حكومة و أصحاب أعمال وعمال بالإضافة المجتمع المدني بالتكاتف من خلال هذه المبادرة للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، الذي قامت به مصر خلال المرحلة الماضية والذي تحمل تبعاته الشعب المصري، وكانت نتيجته ارتفاع معدلات النمو خلال الأشهر الماضية لأنه في حالة انهيار هذا الإصلاح الاقتصادي سيدفع الجميع الثمن.