ضبط 150 بتهمة خرق حظر التجوال في الدقهلية

ألقى رجال مباحث الدقهلية، القبض على 150 شخصا بنطاق المحافظة، بعد اختراقهم حظر التجوال مساء الجمعة، بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث بقيام ضباط المباحث بالكمائن الثابتة والمتحركة بضبط 150 شخصا اخترقوا الحظر بجميع مراكز المحافظة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة المطرية وبالتعاون مع مركز الشرطة، منذ الساعات الأولى لوقت الحظر بحملة مكبرة للتأكد من الامتثال لقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.