عاجل.. رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء في المدينة المنورة

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء في المدينة المنورة اعتبارا من اليوم، والسماح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.

يأتي ذلك مع استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، مهيبة بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.