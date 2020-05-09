فيديو.. هاني يونس عن حدائق القناطر الخيرية: الشجر فيها من عمر دول

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة القليوبية.

وقال "يونس" إن زيارة رئيس الوزراء للقليوبية بدأت بمستشفى كفر شكر، ثم زار محطة مياه المنشأة الكبرى في كفر شكر، ثم أحد مصانع مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، لافتا إلى أن المصنع ينتج ملابس جاهزة، موضحا أن المصنع بدأ في إنتاج الكمامات والقفازات والملابس الطبية.

وأضاف أن رئيس الوزراء ووزير الري يتفقدان حاليا الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، موضحا أن وزارة الري تجري تطويرا للحدائق المختلفة بالقناطر الخيرية، معلقا: "شوفوا الأشجار دي، الأشجار دي من عمر دول".