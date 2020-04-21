هاني يونس ينشر صورا لمدينة دمياط الجديدة: إيه الجمال ده؟

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه على فيس بوك، صورا لمدينة دمياط الجديدة معلقا، "إيه الجمال ده، سكن مصر، دمياط الجديدة".

وكان المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تفقد أمس عددًا من المواقع في المدينة، للتأكد من غلق المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والمناطق الخضراء، والتأكد من عدم دخول زائرين للاحتفال بيوم شم النسيم على الشاطئ.

وأكد رئيس الجهاز استمرار غلق الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والجزر على الطرق والمحاور الرئيسية، حتى الانتهاء من أعياد الربيع، منعًا للتجمعات، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.