"الاتصالات" تكشف تأسيس 414 شركة في مجال التكنولوجيا بنهاية 2019

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2019 بلغت 414 شركة، مقارنة بـ389 شركة تم تأسيسها في نفس الفترة من العام السابق.

وبينت وزارة الاتصالات، في أحدث التقارير الصادرة عنها، أن رؤوس أموال هذة الشركات بلغت 562 مليون جنيه، مقارنة 291 مليون جنيه في نفس الفترة من العام 2018.

وتابع التقرير، أن قيمة مؤشرات قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية بلغت 806 نقطة فى نهاية العام 2019.

وقال مصدر بوزارة الاتصالات، إن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، اعتمدت إجراءات صرف المساندة التصديرية للمجموعة الثانية من الشركات المشتركة بالدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي أبدت رغبتها للاشتراك في البرنامج 165 شركة اشتركت منها 113 شركة في البرنامج مع تقديم المستندات الثبوتية عن الصادرات للهيئة، وذلك بعد إعادة الهيئة فتح باب التسجيل في البرنامج لمدة أسبوع إضافي انتهت منتصف أبريل الماضي.

وأاوضح المصدر، أن إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه للمجموعة الثانية من الشركات بلغ 11 مليونا و863 ألفا و223 جنيها، يحصل عليها 27 شركة من فئة الشركات المتوسطة، منها 8 شركات جديدة تستفيد لأول مرة من البرنامج، موضحا أن الهيئة عجلت إجراءات صرف برنامج المساندة التصديرية لتبدأ في شهر أبريل الماضي بدلاً من يونيو وعلى دفعات بحيث تكون أسبقية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة ثم المتوسطة، وذلك كواحدة من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لإنعاش سوق تكنولوجيا المعلومات ومساندة الشركات العاملة بالقطاع لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.