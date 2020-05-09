"الأورمان" توزع 400 ألف كيلو لحوم على جميع محافظات مصر

انطلقت قافلة جمعية الأورمان، لتوزيع 400 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على أن توزيع اللحوم يتم على مرحلتين المرحلة الأولى تمت بالفعل، وتم فيها توزيع 600 ألف كيلو لحوم، والمرحلة الثانية يتم توزيع فيها 400 ألف كيلو لحوم وذلك عن طريق فروعها بالمحافظات، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على الأسر الأكثر احتياجًا في كل من قرى ونجوع ومدن مراكز المحافظات بحضور مندوب عن وزارة التضامن الاجتماعي ومدير فرع الأورمان لكل محافظة.

وأشار شعبان، إلى أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية، حيث أنها على وشك الانتهاء من توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان سبق لها ونفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية كالمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظات من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظات وفي القاهرة.