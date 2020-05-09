إجراءات احترازية بجامعة الإسكندرية حال عودة الدراسة بعد عيد الفطر

ناقش مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم، الإجراءات الاحترازية اللازمة حال عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر، حيث أكد الدكتور عصام الكردي، على عمداء الكليات ضرورة توافر بوابات التعقيم على البوابات وتطهير المدرجات بصفة مستمرة والتأكد من ارتداء الكمامات الطبية بالنسبة لكافة فئات المجتمع الجامعي وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتقليل الكثافات.

وأضاف "الكردي"، أنه سيتم تحديد استراتجية لتحقيق التفاعل المطلوب في عملية التعلم عن بعد من خلال تسجيل المحاضرات وإتاحتها أون لاين وتوفير بيئة أمنة للاتصال بين الأستاذ والطلاب، بحيث يتم تبادل المحتوى التعليمي وتطبيقاته بكل سهولة ويسر.