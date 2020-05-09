بالخطوات والمواعيد.. كيفية تسليم البحث ورقيا في المدرسة

عندما طرحت وزارة التربية والتعليم تقديم البحث العلمي كبديل عن اختبارات نهاية العام، وضعت خيارين للطلاب لتسهيل تسليم الأبحاث، الأول الكترونيا من خلال منصة إدمودو، والثاني ورقيًا داخل المدارسة.

وتقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، ارشادات تسليم البحث لصفوف النقل ورقيًا عبر المدرسة.

جدول مواعيد تقديم البحث

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، إن الطلاب الذين اختاروا تسليم البحث ورقيًا، عليهم مراعاة جدول تسليم الأبحاث، وذلك لتفادي التكدس في المدرس، ومن يتخلف عن الحضور في المرة الأولي، لديه فرصتين أخيرتين.

وتم إعلان الجدول كالآتي:

إرشادات عند تسليم البحث ورقيا

- بعد تجهيز المشروع ورقياً، ضعه في ظرف مغلق.

- اكتب الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، وضح هذا على الظرف.

- سلم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020.