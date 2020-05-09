تعليم الإسماعيلية: اليوم الأول لتسليم المشروعات البحثية مر بسلام

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم السبت، أن اليوم الأول لتسليم المشروعات البحثية للصفوف الثالث الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي، قد مر بسلام.

وأكد "قبيصي"، أن غرفة العمليات تابعت تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء التسليم، حرصا على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا تنفيذ الجدول الزمني للاستلام الذى حددته وزارة التربية والتعليم، حتي لا يحدث أي تزاحم من الطلاب أو أولياء الأمور الذين تعذر عليهم التسليم الإلكتروني.

وأوضح "قبيصي"، أنه أصدر قرارًا بتشكيل غرف عمليات خاصة بالمديرية والإدارات لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ومراعاة التباعد في المساحات بين الجميع، وتوفير مقاعد متباعدة بين الطلاب المنتظرين لتسليم الأبحاث، و ارتداء مقدمي الأبحاث للكمامة، وكذلك جميع العاملين بالمدرسة، وعدم السماح بالتواجد لأي طالب انتهى من تسليم بحثه في المدرسة، حرصًا على صحة الجميع.