تعليمات "شمال سيناء التعليمية" لتلاميذ المدارس بشأن تسليم الأبحاث

قام تلاميذ المدارس اليوم بشمال سيناء بتسليم الأبحاث بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم.ن

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عطية حسانيين أولياء الأمور بالإلتزام بقواعد الأمن والسلامة أثناء تسليم الأبحاث الورقية بالمدارس حتى لا تعرضوا انفسكم واخوانكم من العاملين القائمين على خدمتكم بالمدارس لأى نوع من أنواع الضرر مطالبا بالإلتزام بالقواعد الآتية:

- الإلتزام بكثرة المحاولة على رفع البحث على المنصة وذلك لترك الفرصة لمن هم غير قادرين على رفع ابحاثهم لظروفهم القهرية.

- الإلتزام بالقواعد والتدابير الاحترازية للمدرسة.- الإلتزام بالقواعد الأمنية وارشادات امن المدرسة والمسؤلين عن توجيهكم لتسليم البحث بسرعة ويسر .

- تقليل عدد الأفراد للحضور إلى المدرسة والاكتفاء فقط اما الطالب أو ولى الأمر فقط .

- يمنع منعا باتا دخول الطالب أو ولى الأمر بغير وسائل الأمان من كمامات وقفازات.

- سرعة تسليم البحث دون السؤال عن أى استفسارات حيث اننا جهة استلام وتسليم فقط للجهات المختصة والخروج من المدرسة والخروج من المدرسة بأقصى سرعة لترك الفرصة لغيرك.

- ضرورة تواجد نسخة ,PDF من البحث الذى قمتم بحاولة رفعه على المنصة(على اسطوانة او فلاشة او او نسخة على النليفون الموجود به المنصة) وذلك لمحاولة مساعدتكم لرفع البحث اولا حيث سيتم سؤالك عليه.

- عدم التواجد نهائيا فى اى مكان بالمدرسة غير المكان الذى سوف يوجهك إليه مسؤلين الأمن والتوجيه لمكان تسليم الأبحاث والا ستعرض تفسك للمسائلة القانونية.

- تنبيه خاص بالنسبة للأبحاث المجمعة فرد واحد فقط هو المسؤل عن التواجد للتسليم على أن يكون معه أكواد المجموعة التى شاركت فى إعداد البحث لتسجيلها ولن يسمح لأى مجموعة بالدخول للتسليم.