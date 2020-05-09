سفير الصين: احتمالية تفشي فيروس كورونا من جديد ضعيفة للغاية

أوضح السفير الصيني في القاهرة، لياو لي تشانج، حقيقة مخاوف الصين من احتمالية تفشي فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني مرة أخرى.

وقال لـ"الوطن"، إن احتمالية تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين ضعيفة للغاية، وهذا يعود لسببين: الأول أن الصين تلتزم بإجراءات الوقاية والسيطرة الصارمة، حيث يلتزم المواطنون الصينيون من أنفسهم بارتداء الكمامات للوقاية، ويحرصون على العادات الصحية السليمة والنظافة الشخصية، كما أنهم أيضا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي لمسافة مترين.

وأضاف السفير الصيني: "والسبب الثاني هو أن الصين تبذل قصارى جهدها لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الوباء، والتمسك بالدفاع المشترك والسيطرة المشتركة، وفي الوقت نفسه تسعى لاتخاذ سلسلة من التدابير المشتركة مع الدول الأخرى وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي".