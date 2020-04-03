السفير الصيني يكشف عن مساعدة الصين لمواجهة كورونا: مساعدة 98 دولة

كشف السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشاونج عن الجهود الصينية الدولية للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وقال السفير الصيني خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن الصين أعلنت عن تقديم مساعدات لـ 98 دولة، وجاري التنفيذ بالإضافة للتبرع بـ20 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح السفير الصيني أن الشركات الصينية والمؤسسات غير الحكومة قدمت دفعة من المستلزمات الطبية لمصر ووصلت منذ ايام.

وأشار السفير الصيني إلى أن صندوق جاكما الصيني أعلن عن منح 100 الف كمامة والف لبس واقي وألف قناع و20 ألف كاشف لكل دولة افريقية ووصلت بالفعل لمقر الاتحاد الافريقي باديس ابابا وستصل لجميع الدول الأفريقية في الفترة القادمة.

وأكد السفير الصيني على أنها تشارك الوثائق الفنية حول فيروس كورونا مع اكثر من 180 دولة و10 مؤسسات دولية وأنهم يجروا لقاءات فيديو كونفرانس مع الخبراء في 100 دولة في العالم.

ولفت السفير الصيني إلى إرسال الصين لفرق طبية لايران والعراق وايطاليا وكمبوديا وباكستان.

وأكد السفير الصيني على أن الصين ستطرح مبادرات للتعاون مع مجموعة الـ20 وسيجتمع وزراء صحة مجموعة الـ20 عبر الفيديو كونفرانس لبحث مواجهة فيروس كوورنا بالاضافة لدعم جهود منظمة الصحة العالمية.

وأشار السفير الصيني إلى وجوب التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الفيروس مؤكدًا أنه لا يعرف جنسية أو جنس لافتًا إلى أن الصين حققت انجازات هائلة ومرموقة ولاتزال نامية وهي تاني اكبر اقتصاد في العالم لأن نصيب الفرد صغير جدا مشددًا على ضرورة مواصلة الجهد لتحقيق مزيد من التنمية والنمو.