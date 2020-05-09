بـ185 مليون جنيه.. مشروع لحماية مدينة طابا من أخطار السيول

قال المهندس أحمد الكومي، المنسق العام لمشروعات الحماية من مخاطر السيول بخليج العقبة، أن العمل مستمر بالمرحلة الثانية لحماية مدينة طابا من أخطار السيول، والذي تنفذه الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والتابعة لجهاز المشروعات الخدمة الوطنية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عام ونصف.

وأكد أن فريق العمل بالمشروع قام اليوم بحفر قدمات الدبش ومباني أعمال الدبش، وجارى تكوين طبقات الحواجز بثلاث أودية فرعية، ضمن المرحلة الثانية لحماية مدينة طابا من أخطار السيول.

ويتضمن المشروع إنشاء مجموعة من الحواجز والقنوات الصناعية والبحيرات وأحواض التهدئة، بنحو 50 حاجزًا، و12 قناة صناعية، وما يقرب من 6 بحيرات وأحواض تهدئة.

وأوضح أن المشروع يتضمن حماية عدد من الأودية تقدر بحوالي 18 واديًا فرعيًا ورئيسيًا، منها أودية طابا، ومقبلا، و المحاش الأسفل والمالحة الرياضة، والمالحة العطشانة، وأم مريخه، وصوير، وأبوسمرة، ومغرة، والمتبرج، وبعض الأودية الفرعية التي تقع بين هذه الأودية، بتكلفة تقدر 185 مليون جنيه.