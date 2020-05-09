سفير الصين في القاهرة: مصر تواجه كورونا بشجاعة تحت قيادة السيسي

تحدث السفير الصيني في القاهرة، لياو لي تشانج، عن تجربة مصر في مواجهة فيورس كورونا المستجد، وقال إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لمكافحة الوباء تتماشى مع ظروف البلاد، ولدينا ثقة كاملة في قدرة مصر على الانتصار على هذا الوباء، تحت القيادة القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي تحارب الحكومة المصرية والشعب المصري هذا الوباء بشجاعة وثقة غير مسبوقين.

وأضاف "لي تششانج" في حوار لـ"الوطن": "وقد تبنت الحكومة المصرية سلسلة من التدابير الاحترازية للوقاية والسيطرة على هذا الفيروس، بما في ذلك فرض حظر التجول والحد من التجمعات وغيرها من الإجراءات، وفي نفس الوقت اتخاذ عدة تدابير لحماية الاقتصاد وضمان معيشة الأفراد بشكل فعال. وأعتقد أن هذه الإجراءات قوية ومعلنة وشفافة وذات نتائج ملحوظة، كما أنها لاقت استجابة ودعم كبير من الشعب المصري".

ولفت السفير الصيني إلى أن المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر أشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر للوقاية والسيطرة على هذا الفيروس ،كما أكد فريق الوقاية والرقابة الطبي الصيني أكد ايضا خلال تواصله مع خبراء الصحة المصريين بفاعلية إجراءات الوقاية والسيطرة المصرية.

وقال: "إنني على ثقة بأن مصر صاحبة الحضارة والحكمة القديمة، مصر التي تقدس العلم، سوف ينتصر شعبها تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وحكومته على هذا الوباء، مع ضمان صحة وسلامة الشعب وكذلك عودة الاقتصاد لطبيعته في أقرب وقت".