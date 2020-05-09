قبل شهرين.. السفير الصيني يروي موقفا ساندت فيه مصر بلاده

تحدث السفير الصيني في القاهرة، لياو لي تشانج عن قصة صادفته بشأن المساعدات المتبادلة بين مصر والصين والشعبين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال، في حوار لـ"الوطن" ينشر لاحقا، إنه في مارس من هذا العام، في الوقت الذي اشتد فيه الوباء في الصين، تبرع أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لشركة "بيت الحكمة" للاستثمارات الثقافية بـ880 كمامة طبية من نوع FFP2 إلى مستشفى "فنجنان" بمدينة "تانجشان" في مقاطعة "هوبي".

وأضاف: مع تحسن الوضع الوبائي في الصين وتطور الوضع الوبائي في مصر، ردت مستشفى فنجنان" بمدينة "تانجشان" الجميل والتبرع لمصر بـ3 آلاف كمامة طبية من نوع N95.