بالأرقام.. تعرف على آخر تطورات منظومة المخلفات

قال الدكتور خالد قاسم،مساعد وزير التنمية المحلية، إن منظومة المخلفات الجديدة تم قطع شوط كبير فيها، حيث العمل العمل بالمرحلة الأولى وفق الجدول الزمني المحدد لها.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية تعمل بروح الفريق لإنجاز منظومة المخلفات حيث تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية ويتم متابعة كل خطواتها أولا بأول، لافتا إلى أنه تم قطع شوط كبير فى المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجارى حيث الأرقام توضح كالتالى:

بدء إقامة 24 مدفنا صحيا بالمحافظات

مقرر إقامة مجمع متكامل للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي ليصبح موقعا متكامل لإدارة مخلفات القاهرة الكبرى

11 محطة ثابتة من المقرر إقامتها، 8 محطات جار إعدادها ومناقشة الرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية لها، 3 مصانع تدوير فى خطة العام الحالي بسوهاج والمنيا.

86 شركة أجنبية ومصرية أبدت اهتمامها بتحويل المخلفات لطاقة 4 آلاف منتج من إعادة تدوير المخلفات 45% نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة المخلفات 185 مليون جنيه لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ مصانع التدوير 770 مليون جنيه للهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات من المخلفات وتنفيذ المحطات 2 مليار جنيه لتمويل المرحلة الثانية ضمن خطة التنمية المحلية.