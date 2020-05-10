أسعار الخضروات اليوم الأحد 10-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" أسعار مختلف أنواع الخضروات في الأسواق، اليوم الأحد 10 مايو، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

القلقاس

سجل سعر كيلو جرام القلقاس 7 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة 3 إلى 5 جنيهات.

الفاصوليا

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ10 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 2.5 جنيه للكيلوجرام.

الباذنجان

وصل سعر الباذنجان الرومي سعر الكيلو 5.5 جنيه.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 12 إلى 16 جنيها.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم 15 جنيها.

البصل

بلغ سعر البصل الأبيض 3 جنيهات، والبصل الأحمر 9 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 5 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.