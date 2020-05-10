جائزة 3 آلاف جنيه.. مسابقة "انشد في بيتك" من "الشباب والرياضة"

تحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم على عدد من الخدمات التي تنمي مهارات الشباب وتساعدهم على التطوير داخل منازلهم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سبيل هذا تقدم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية و الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية تنفذ مسابقة " انشد في بيتك " الخاصة بشهر رمضان، والتي تستعرض أهم التفاصيل عنها.

شروط مسابقة انشد في بيتك

تقوم المسابقة على قيام المشارك بتسجيل مقطع فيديو بصوته يتضمن انشودة للشيخ النقشبندى أو الشيخ نصر الدين طوبار

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مدة الفيديو لا تزيد عن ثلاث دقائق .

فقرة الإنشاد قاصرة على أعمال الشيخ النقشبندى أو الشيخ نصر الدين طوبار.

ألا يكون المشارك قد حصل على جائزة خلال مسابقات إبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

سن المتسابق من 18عاما حتى 40 عاما.

ضرورة إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية حديثة .

يتم تسجيل فيديو الإنشاد ثم رفع الفيديو على google drive أو media fire ثم يتم إرسال الربط .

استيفاء استمارة المشاركة ووضع رابط الفيديو على بوابة مصر للشباب والرياضة من خلال الدخول هنـــــا.

آخر موعد لاستلام الأعمال يوم 23 رمضان الموافق 16 مايو 2020.

جوائز مسابقة انشد في بيتك

يتم تحكيم المسابقة إلكترونيا ومنح الفائزون جوائز مالية

الفائز الأول : ٣٠٠٠ جنيه

الفائز الثاني : ٢٥٠٠ جنيه

الفائز الثالث : ٢٠٠٠ جنيه

الفائز الرابع : ١٥٠٠ جنيه

الفائز الخامس : ١٠٠٠ جنيه