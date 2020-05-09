"الوزراء": نسعى لإنهاء مشروعات الرعاية الصحية والطبية بأسرع وقت

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أجرى اليوم مجموعة من الزيارات الميدانية بدأت في محافظة القليوبية بزيارة عدد كبير من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة.

وأضاف خلال تصريحات للتلفزيون المصري نقلتها فضائية extra news، أن هناك تركيز كبير من الحكومة والدولة في هذه المرحلة على إنهاء كل المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد، "كل مستشفى بنقدر نخلصه بأسرع وقت وندخله الخدمة، بيشكل إضافة مهمة جدا للدولة وكل محافظة".

وأوضح رئيس مجلس الوزارء، أنه تفقد أيضا اليوم مشروعات المياه وشبكات الطرق والكباري، لافتا إلى أنه هذه مشروعات للبنية الأساسية الدولة في أشد الحاجة لها.