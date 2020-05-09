مجلس الدولة يمنع الدخول بدون ارتداء الكمامة
كتب:
محمد عيسى
06:03 م | السبت 09 مايو 2020
علق مجلس الدولة على أبوابه لافتة تحمل عبارة "ممنوع دخول المجلس بدون ارتداء الكمامات حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين".
وأمر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بتطهير مقر المجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التي بدأ انعقادها اليوم السبت، بعد وقفها جزئيا لأكثر من شهر، وذلك حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.
وعقم العاملون منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.
فيما حرص عدد من المحامين المتواجدين اليوم بقاعة المحكمة، على ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات للوقاية.