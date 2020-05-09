مجلس الدولة يمنع الدخول بدون ارتداء الكمامة

علق مجلس الدولة على أبوابه لافتة تحمل عبارة "ممنوع دخول المجلس بدون ارتداء الكمامات حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين".

وأمر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بتطهير مقر المجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التي بدأ انعقادها اليوم السبت، بعد وقفها جزئيا لأكثر من شهر، وذلك حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.

وعقم العاملون منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

فيما حرص عدد من المحامين المتواجدين اليوم بقاعة المحكمة، على ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات للوقاية.