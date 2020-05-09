غرفة القاهرة: لا زيادة في أسعار اللحوم الفترة المقبلة

شهدت أسعار اللحوم البلدي في القرى والنجوع ومدن المحافظات استقرارا في الأسواق، ليباع الكيلو بأسعار تتراوح بين 120 و160 جنيها، عقب ارتفاعات طفيفة خلال الفترة الماضية.

وقال محمد وهبه رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق اللحوم تعاني تراجعاً ملحوظاً في القوة الشرائية خلال الفترة الأخيرة، ما يشكل عبئاً كبيراً على التجار، لافتا إلى أن عدد كبير يفضل تراجع الأسعار لتشجيع الشراء والمبيعات.

ونفى وهبه، ارتفاع الأسعار الأيام القادمة نتيجة لاتجاه عدد كبير من المواطنين إلى الملابس والأسماك وتوقعات باستمرارها حتى عيد الأضحى المبارك.

وأشار في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن سوق اللحوم تعاني تراجعا ملحوظاً في القوة الشرائية خلال الفترة الأخيرة، ما يشكل عبئاً كبيراً على التجار، وأن عدد كبيرمن التجار يفضل تراجع الأسعار لتشجيع الشراء والمبيعات.

وأكد سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، أن استقرار أسعار اللحوم البلدي انعكس إيجابيا على أسعار اللحوم المستوردة، لافتاً إلى أن توافر المعروض من اللحوم المتنوعة بالسوق وتنوع منافذ البيع أدى لاستقرار أسعارها.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة ثابتة دون زيادات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة شهور، مُشيرةً إلى قيام الوزارة بشن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات.

من جانبه، أرجع محمد شرف رئيس شعبة القصابين السابق، ارتفاعات اللحوم البلدي إلى بدء تراجع المعروض من المواشي، بعدما كان جميع المزارعين يبيعون المواشي بيعاً اضطرارياً لزيادة وزنها وقلة الطلب عليها، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأضاف أن هناك بعض الجزارين رفعوا الأسعار بقيمة تتراوح بين 5 و15 جنيها في الكيلو، وذلك لارتفاع القائم وارتباط الجزاريين بالتزمات أخرى كالكهرباء وأجرة العمال.