قرار جمهوري.. السيسي يمنح رئيس الوزراء سلطة الإعفاء من الضريبة العقارية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون الصادر رقم 196 لسنة 2008.

وتضمن القرار استبدال نص البند "ب" من المادة 9 من قانون الضريبة على العقارات المبنية بالنص التالي: "الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وأضاف القرار المادة 18 مكرر إلى القانون، والتي جاء نصها: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص، إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء، من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدتة بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي".

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الذي حمل رقم 23 لسنة 2020 وجاءت تفاصيله كالتالي :