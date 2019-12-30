بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2020، ونشرت على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجاء فيها:

"السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بحلول العام الميلادي الجديد داعيا الله أن يشملكم بموفور الصحة، ومتمنيا لكم التوفيق في مسؤولياتكم الكبار وأن تخوضوا مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل".

وتابع: "أود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التي تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار لربوعه منذ أن توليتم مسؤولياتكم رئيسا للجمهورية، ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماةً له ولشعبه، ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسؤولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضا وشعبا، واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار.. وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثالة للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة.