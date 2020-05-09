إتش سي: سوق الحديد لن تشهد تحسنا قبل 2021

توقعت إدارة البحوث الاقتصادية بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، عدم تعافي سوق الحديد والصلب قبل العام 2021.

وأعدت الشركة تقريرا حول موقف صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، حيث كشف التقرير عن تلقى سوق الحديد العالمية صدمة جديدة بعد تفشي الفيروس التاجي وتراجع أسعار النفط.

وقالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي إن " سوق الحديد العالمية كانت قد بدأت في التعافي بعد صعوبات عام 2019.. حيث واجهت صناعة الحديد في هذا العام الحروب التجارية، وضعف الاقتصادات وقطاع سيارات ضعيف، مع ارتفاع الأسعار، وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد".

وأضافت أنه: في أعقاب الوباء، كان إغلاق المصانع هو خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الإنتاج مدفوعًا بتوقف الطلب فقط، مما يعني أن ضرر توقف الطلب قد فاق ضرر إجراء توقيف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي، حيث انخفض حديد التسليح التركي بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى الآن، في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا كانت داعمة للسعر (انخفاض بنسبة 4% فقط منذ بداية العام وحتى الآن).

وأوضحت أن هناك تخوف ألا يكون هناك تعافيا فور انتهاء أزمة كورونا، خاصة أن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021.

وأضافت "رمضان": "تعتبر مصر حتى الآن في حالة جيدة نسبيًا، حيث يتمتع قطاع البناء على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة، حيث تراهن عليها الحكومة لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو أمر واضح في أحجام المبيعات الحالية، حيث الاستهلاك المحلي أعلى قليلا في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، إلى جانب التخفيضات في أسعار الطاقة وتمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة، والتي أعطت هدنة للقطاع محليًا.

واعتبرت أن عرض الحكومة واستهدافها طرح تراخيص جديدة الصلب "أمرًا غريبا"، لكنها توقعت في الوقت ذاته ألا يجذب الأمر المستثمرين في ظل الاقتصاديات الحالية للصناعة، ولن يؤدي إلى أي إضافة في قدرات إنتاج الحديد النهائي.