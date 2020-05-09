الشرقية تستغل ساعات الحظر لرفع القمامة من شريط السكة الحديد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور ليلًا نهارًا على الشوارع، للتأكد من إزالة أكوام القمامة والمخلفات والأتربة، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها خارج المدينة.

وأكدت المحافظ ضرورة استغلال ساعات الحظر، والتنسيق مع الهيئة العامة للسكة الحديد، لرفع تراكمات القمامة من على شريط السكة الحديد من الداخل والمار داخل الكتلة السكانية بداخل مدن المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أنه جاري التنسيق على غلق المعابر غير الآمنه على شريط السكك الحديدية، للحد من السلوكيات الخاطئة من بعض للمواطنين بإلقاء القمامة داخل حرم السكة الحديد وخارجه، فضلًا عن توقيع غرامات على المواطنين غير الملتزمين، والذين يقومون بإلقاء القمامة على جانبي الطريق دون أدنى تحمل للمسئولية.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لإدخال المعدات وسيارات الحي لرفع القمامة من محيط مزلقان أبوعميرة ومنطقة الجمباز، وذلك منذ بدء توقيتات حظر التجوال لحين الانتهاء من رفع جميع مخلفات القمامة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بحملة لرفع تراكمات القمامة والردتش خلف سور السكه الحديد بعدد من المناطق، بواسطه معدات ورجال الحملات الميكانيكية وتحسين البيئة برئاسة المركز وبمشاركة رئاسة حي أول وثان الزقازيق.