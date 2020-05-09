عماد رشاد مشغول بتصوير 3 مسلسلات في رمضان

يطل الفنان عماد رشاد، على الجمهور في شهر رمضان، من خلال 3 أعمال درامية، وهى مسلسلات ونحب تاني ليه، لما كنا صغيرين، وجمع سالم.

وقال عماد رشاد، لـ"الوطن"، إنه يستكمل تصوير مشاهده في المسلسلات الثلاثة، مشيرًا إلى أنه يقوم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، "بنصور حاليًا وفي كل الاحتياطات الكاملة داخل اللوكيشن، مع الحفاظ على التباعد بين الجميع، وتقليل أعداد المجاميع في أماكن التصوير".

وأشار إلى أنه سعيد بمشاركته في دراما رمضان، خصوصًا وأن أدوراه في الأعمال الدرامية الثلاثة، مختلفة عن بعضها البعض، حيث أجسد دور كوميدي في "ونحب تاني ليه"، وأظهر كضيف شرف شرير في "لما كنا صغيرين"، كما أعاني من أزمة نفسية في "جمع سالم".

مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومسلسل "جمع سالم"، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد.