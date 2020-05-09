عبدالغفار يعلن عن جائزة "لوريال - يونسكو" للسيدات في العلوم

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – إلكسو – إيسيسكو)، عن إطلاق جائزة اليونسكو (لوريال - يونسكو 2020 – 2021) للسيدات، في مجال العلوم، والتي تخصص هذا العام للعلوم الفيزيائية والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي، والخاصة بإبداع المرأة وإنجازاتها البارزة في التقدم العلمي في مجال العلوم.

وتستهدف الجائزة تعزيز دور المرأة في مجال العلوم، ومكافأة الشخصيات العلمية المتميزة، حيث تبلغ قيمة الجائزة 100000 يورو.

ومن شروط الجائزة أن تتضمن الأوراق المطلوبة باللغة الإنجليزية وهي:

- السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحة.

- شرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة (200 – 400 كلمة).

- قائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بادئة بالأحدث.

- أهم (10) مطبوعات صادرة للمرشحة مرتبة طبقاً للأهمية مع شرح موجز لأهميتها (أقل من 150 كلمة).

- 3 – 5 خطابات توصية من علماء متميزين من جهات مختلفة.

علماً بأن المتقدمات للترشيح يمكنهم التسجيل مباشرة على الموقع الإلكتروني:

https://www.forwomeninscience.com/fr/awards

وموافاة اللجنة الوطنية بصورة على البريد الإلكتروني التالي:

egnatcom@egnatcom.org.eg

Natcom.egypt@gmail.com

وذلك في موعد أقصاه الأحد 31 مايو 2020 باليونسكو، حيث من المقرر أن يتم اختيار مبدئي للترشيحات في يوليو 2020، ويتم الفحص من قبل هيئة التحكيم خلال شهر سبتمبر 2020.