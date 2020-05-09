قبل الإفطار بدقائق.. ربة منزل تقتل زوجها بسكين في قنا

لقي صاحب مقهى مصرعه بطعنات نافذة من سكين على يد زوجته فى مدينة قفط بمحافظة قنا، لخلافات نشبت بينهما قبل موعد الإفطار بوقت قليل.

وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بمصرع "سيد.د"، 40 عامًا، وصاحب مقهى بمنطقة العويضات، بطعنة نافذة من سكين، أدت إلى مصرعه فى الحال.

وتبين من التحريات الأولية، أن خلافات نشبت بينه وبين زوجته الثانية، داخل منزلهما، دفعتها إلى طعنة بسكين، لفظ على إثرها أنفاسها الأخيرة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إسعاف، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وجاري التحقيق مع الزوجة بعد ضبطها لكشف ملابسات و أسباب ارتكابها للجريمة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.