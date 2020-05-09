خبير طاقة: انخفاض أسعار الغاز بسبب النفط "ظلم"

شهدت أسعار الغاز الطبيعي انخفاضا كبيرا خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، بخاصة مع انخفاض أسعار النفط العالمية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وقلة الطلب على الطاقة.

وقد أثر ذلك على تصدير الغاز، حيث إن انخفاض أسعار الغاز لأقل من 2 دولار للمليون وحدة حرارية جعل الدول تتوقف عن تصديره لقله السعر بالنسبة للتكلفة.

وهو ما حدث في مصر أيضا، حيث أوقفت تصدير الغاز الطبيعي بسبب انخفاض أسعاره عن السعر المحدد له من قبل وزارة البترول وهو 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.

ويقول الدكتور جمال القليوبي الخبير في شؤون الطاقة والبترول، إن الغاز انخفض مع انخفاض أسعار النفط الخام، حيث إن الأسعار ترتبط بسعر الخام.

وأضاف القليوبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الغاز ظلم عندما تم ربطة بالنفط، حيث إنه سلعة بمفرده وله اقتصاديات وقيمة مضافة بعيدا عن النفط.

وأشار القليوبي إلى أن الغاز سلعة لم يقل الطلب عليها مثلما حدث مع النفط، بينما يتم استخدامه في المنازل والمصانع والسيارات والكهرباء، لذلك من الصعب أن يتوقف الطلب على الغاز.