أمير الكويت يدعو مواطنيه للالتزام بالحظر الشامل

قال أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إن بلاده تواجه "تحديا كبيرا وغير مسبوق" في ظل أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، داعيا "الجميع" إلى الالتزام بالحظر الشامل الذي سيبدأ تطبيقه في جميع أنحاء البلاب البلاد ابتداء من غد الأحد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكانت الحكومة قد أعلنت تطبيق الحظر الشامل في الكويت ابتداء من الساعة الرابعة من عصر غدا الأحد، حتى الـ30 من مايو الجاري.

وقال الصباح، في خطاب تليفزيوني: "یمر علینا شھر رمضان في ظل تطورات انتشار وباء كورونا المستجد وتداعیاته المتسارعة، حیث أصبح العالم ونحن، یواجه بسببه مشاكل قصوى، مما أوجب تضافر جھود المجتمع الدولي بأسره وتكاتف العلماء وذوي الاختصاص ومراكز البحوث الطبیة، لإیجاد لقاح ناجع لھذا الوباء".

وأضاف الصباح: "لقد تفاعلت الكویت مع المجتمع الدولي لمواجھة ھذا الوباء، فواصلت دورھا وعطاءھا الإنساني، فكانت في طلیعة الدول التي قدمت مساعدتھا المالیة السخیة، كما شاركت في القمم والمؤتمرات واللقاءات التي عقدت لبحث ومعالجة تداعیات ھذا الوباء".

وتابع أمير الكويت قائلا: "تمكنا بفضل الله ثم بجھود المسؤولین في الدولة، والفرق والجھات المختصة الرسمیة والأھلیة، وبما سخرته الحكومة من إمكانیات وبما اتخذتھ من تدابیر احترازیة، وفق أعلى المعاییر الصحیة، وبكل مھنیة وشفافیة من مواجھة ھذا الوباء".

وأضاف أمير الكويت، أن "كویت الغد تواجه تحدیا كبیرا وغیر مسبوق، یتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني من الھزات الخارجیة الناجمة عن ھذا الوباء، لاسیما التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قیم الأصول والاستثمارات، مما سیؤثر سلبا على الملاءة المالیة للدولة".

أمير الكويت يدعو الحكومة ومجلس الأمة إلى التكاتف والعمل على تطویر برنامج یرشد الإنفاق

وأكد الصباح، أنه دعا في العدید من المناسبات على "تركیز جھودنا لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه الإنسان، مستغلین ثرواتنا الطبیعیة".

وأضاف أمير الكويت: "كما وجھت إلى مراجعة منھج ونمط حیاتنا الیومیة وترشید استغلال مواردنا وتقلیل الاعتماد على الغیر في أعمالنا".

ودعا أمير الكويت الحكومة ومجلس الأمة إلى "التكاتف والعمل على تطویر برنامج یرشد الإنفاق الحكومي، ویضع الخطط لتقلیل الاعتماد على مورد واحد ناضب، حتى ینعم أبناؤنا وأجیالنا القادمة بالحیاة الكریمة والمستقبل الزاھر".