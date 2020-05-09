صبري فواز: أدافع عن السبكي لأنه يستحق.. "بيصرف على المهنة"

رد الفنان صبري فواز، على سؤال الإعلامية إيناس الدغيدي، في فقرة "سيرتك على كل لسان"، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، أنه يجامل المنتج أحمد السبكي "علشان لقمة العيش".

وقال فواز، إنه لم يجامله لأنه يستحق بسبب شغله الكثير الحلو "وأن أي إنتاج بشري هيبقي فيه حلو ووحش، لكن السبكي عنده نسبة كبيرة حلوة وأعمال رائعة، الناس لحد النهاردة السنادي بيتفرجوا على مسلسل (رمضان كريم) وهو من إنتاج السبكي".

وأضاف أنه عمل أعمال كثيرة جيدة، وأنه غير حقيقي أنه ضيع واجهة السينما في العالم العربي، فهو ينتج أفلاما جيدة ومتوسطة وضعيفة مثله مثل كل الإنتاجات الموجودة في الدنيا، ويذكر للسبكي أنه كان بيطلع من جيبه فلوس يصرفها على المهنة مش سمسار لموزع في الخارج.

وتابع، "أنه لم يحدث بينه وبين السبكي مشكلة في الفلوس إطلاقاً، وأنا مابطلبش فلوس خالص منه لكن بتفق وبمضي وأخد عربون وأمشي وبعد كده مبطلبش فلوس ولا من السبكي ولا من غيره، والناس بتبعتلي فلوسي، وحصل مرة كنت بجهز نفسي في مسلسل رمضان كريم وسمعته بره أن السبكي كان بيتخانق مع المحاسب ويقوله طلعله دفعة مبيطلبش، وهو بيدافع عني".

وأكد، أنه لم يخرج مني دور ليس جيدا طوال حياتي الفنية، وهذا أحاسب عليه.