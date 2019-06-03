قالت الفنانة رانيا يوسف، إن بناتها أجمل ما رزقها الله به، مشيرةً إلى أن طفلتها الصغيرة "نانسي"، يستعين بها صناع الدراما والسينما في الأدوار التي يحتاجون فيها شبيهة لرانيا يوسف وهي صغيرة.

وأضافت خلال حوارها مع جيهان عبد الله، مقدمة برنامج "رسايل"، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، خلال حديثها عن مسلسل "مملكة إبليس"، أن المسلسل لم يُعرض في الموسم الرمضاني، لأنه مسلسل ضخم وصعب لذا لم يتمكن صناعه من الانتهاء منه في الموعد المحدد.

ومازحت رانيا يوسف، الفنان صبري فواز، أحد أبطال المسلسل، قائلةً: "منك لله في مسلسل مملكة إبليس أنت اللي مبهدلنا البهدلة دي".

ورجحت "رانيا"، أن يُجرى عرض المسلسل في شهر أكتوبر المقبل، حيث أكدت أن العمل يُشاهد أكثر خارج رمضان مثل ما حدث مع مسلسلها "كإنه امبارح" مضيفة: "دوري صعب أوي وحلو أوي ومركب أوي وربنا يقويني عليه".