صبري فواز: شاركت في فيلم حليم عشان ألحق آخر نفس تمثيل لأحمد زكي

قال الفنان صبري فواز، إنه يحلم بتقديم شخصية الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، موضحًا أنه شخصية غنية في التمثيل.

وأضاف فواز خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يذاع على قناة القاهرة والناس: "أنا قعدت مع عم أحمد فؤاد نجم، وقعدت معاه وعاشرته وأعرف أجيبه".

وحول ما إذا كان كرر نفسه عندما شخصية الموسيقار بليغ حمدي مرتين، مرة في مسلسل أم كلثوم، ومرة أخرى في فيلم حليم: "شاركت في فيلم حليم عشان كنت رايح ألحق آخر نفس تمثيل للفنان أحمد زكي".

كما أشار، إلى أنه يفضل الفنان أحمد السقا، على الفنانين ياسر جلال وأحمد عز، قائلًا: "أحب أمثل جنبه إحنا صحاب وعشرة من أيام المعهد، وبتقابل معاه أكتر، ولو اشتغلت كمان مع ماجد الكوداني هقدم حاجة مختلفة عن كل اللي قدمته".