مسؤول إيراني: تضخيم الغرب لخطر كورونا وراءه مؤامرة خفية

اعتبر عضو مجلس خبراء القيادة في إيران سيد محمد مهدي مير باقري، أن محاولة الغرب تضخيم خطر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" أكثر من اللازم، وراءها مؤامرة خفية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال باقري: "أعتقد أن هذه الظاهرة (انتشار فيروس كورونا)، إذا كانت مصنعة، فهي ليست مؤشرا على قوة العدو، بل هي بسبب ضعف العدو في مواجهة الحضارة مع العالم الاسلامي، وعلى أي حال فقد أدى هذا الوباء إلى إبراز نقاط ضعف الحضارة الغربية".

وأوضح باقري: "أفهم أن كورونا يشكل خطرا كبيرا، ولكن وراء تضخيم خطره تكمن مؤامرة خفية، ليس من الطبيعي أن يتم فرض الحجر الصحي على 4 مليارات شخص وايجاد هذا الرعب في العالم، هذا مخطط، هناك مؤامرة وراءها".

باقري: البشر يموتون باستمرار بسبب الأمراض والظواهر الاجتماعية

وأشار باقري، إلى أن البشر يموتون باستمرار بسبب الأمراض والظواهر الاجتماعية، لكن لم يتم العزل والإغلاق بسببها. إذا كيف يتم عزل أربعة مليارات شخص في العالم، بسبب هذا الفيروس؟

وأضاف المسؤول الإيراني، أن "الغرب يريد نقل الإنسانية من العالم المادي إلى الفضاء الافتراضي، أي أنه بمجرد أن تم سجن الإنسانية ومحاصرتها، وانقطعت علاقتها بالعالم غير المرئي (الغيب)، فإنه يريد مرة أخرى نقلها إلى الثقب الأسود للفضاء الافتراضي (السيبراني)، لكن الغرب سيبوء بالفشل، لأن المجتمع الإيماني لن يقبل بذلك".