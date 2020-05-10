بنك مصر يحصد جائزة أفضل علامة تجارية للبنوك في مصر 2020 من "جلوبال بانكينج" العالمية

حصل بنك مصر على جائزة «أفضل علامة تجارية للبنوك - مصر» لعام 2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو العالمية، وتُمنح هذه الجائزة لأفضل علامة تجارية وفقاً لعدد من المعايير الفنية التى يتم من خلالها تحليل نتائج البنك بموجب أدائه فى كافة القطاعات خلال العام، وجاءت التقييمات الخاصة بالفوز استناداً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات، حيث تقوم مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو العالمية بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى المجالات المختلفة.

البنك يقتنص لقب عملية العام فى أفريقيا

ومن ناحية أخرى، حصد البنك جائزة عملية العام فى أفريقيا لعمليات التوريق لسنة 2020، وذلك للعام الثانى على التوالى من مجلة ذا بانكر العالمية التابعة لمؤسسة «فاينانشيال تايمز»، عن مشاركته فى ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبلغ حجم الإصدار الذى قام به البنك 4 مليارات جنيه مضمون بإجمالى محفظة حقوق مالية آجلة بنحو 9.6 مليار جنيه، وتمت عملية الترويج بالتعاون بين بنك مصر، الذى قام بدور مرتب ومروج وضامن تغطية، وشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية (SRWA.CA).

وقال البنك، فى بيان له، إن الفوز بهذه الجائزة يُعد استكمالاً وتعزيزاً لنجاحات بنك مصر فى هذا المجال، حيث نجح من قبل فى الحصول على جائزة عملية العام فى أفريقيا لسنة 2019، وذلك عن مشاركته فى ترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار السابع والعشرين لشركة ثروة كابيتال للاستثمارات المالية (SRWA.CA)، حيث بلغ حجم الإصدار 2.03 مليار جنيه مضمون بإجمالى محفظة حقوق مالية آجلة لتمويل سيارات بقيمة قدرها نحو 2.8 مليار جنيه.

وفى عام 2014، كان بنك مصر أول بنك يتبنى عملية إعادة إصدار سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق بغرض تمويل قصير الأجل كقرض معبرى لتمويل إعادة إصدار سندات التوريق، وذلك لحين إصدار سندات جديدة Asset Backed Refunding Bond، حيث قام البنك بضمان تغطية 600 مليون جنيه.

وقام البنك أيضاً خلال أبريل 2020 بصفته ضامن أكبر حصة تغطية ووكيل السداد وبنك الإصدار بأول طرح إصدار من الصكوك بسوق المال المصرى بقيمة 2 مليار جنيه مصرى، إصداراً واحداً للشركة العربية للتطوير العمرانى مجموعة طلعت مصطفى، ويتوافق الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل لأسهم، ولقد تم طرح 100% من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية.

ويُعد العائد على الصكوك متغيراً وسيُحتسب وفق صافى متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر، بحسب آخر مزاد معلن قبل بداية كل فترة عائد، مضافاً إليه هامش 1.25%، وسيتم مراجعة عائد أذون الخزانة كل ستة أشهر، ويُصرف ابتداء من 30 سبتمبر المقبل، بقيمة اسمية للصك الواحد 100 جنيه تُستهلك وفقاً لجدول محدد للاستهلاك ينتهى بنهاية عام 2024.