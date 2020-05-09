عميدا الطب البيطري والحقوق بجامعة المنصورة في "اسأل العميد" غدا

أعلنت مبادرة "اسأل العميد" بجامعة المنصورة عن عقد لقاءين منفصلين غدًا الأحد، بكليتي الطب البيطري والحقوق، وسيكون في ضيافتها الدكتور عادل التابعي، عميد كلية الطب البيطري الساعةالرابعة عصرًا، ثم الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، في الساعة الثامنة والنصف مساءًا.

وتعقد المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد صبري سرايه رائد أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة ولاء عبدالفتاح منسق الأنشطة الطلابية مع الجهات الخارجية، وإبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب، ومحمد الويشي مقرر أسرة طلاب من أجل مصر، وسلامة أشرف رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وتقدم مبادرة "اسأل العميد" أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتلتقي خلالها بعمداء الكليات عن طريق خدمة "فيديوكونفرنس" عن طريق برنامج "Zoom"، للحديث عن نظام الامتحانات في الكليات، والرد على أسئلة الطلاب المختلفة.

يذكر أن المبادرة استضافت كلًا من الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والدكتورة نسرين عمر، عميد كلية الطب، والدكتور أشرف شومة، مدير برنامج" المنصورة – مانشستر" الطبي، والدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض.