شخصيات روسية ترد على ترامب: انظر إلى جدران الرايخستاج

أثارت تهنئة للبيت الأبيض، التي زعمت بأن الفضل في الانتصار على النازية يعود لأمريكا وبريطانيا، وتجاهلت دور الاتحاد السوفيتي الرئيس في النصر، ردود فعل كبيرة في روسيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال السيناتور أليكسي بوشكوف معلقا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "غرد البيت الأبيض قائلا إن الولايات المتحدة وبريطانيا، هزمتا في 8 مايو 1945، النازية. هكذا تماما. لكن من اقتحم برلين؟ ومن الذي قضى على ثلثي الفرق العسكرية الألمانية، ومن الذي انتظر متفرجا حتى يونيو 1944 من وراء المحيط، دون فتح الجبهة الثانية؟ نحن سحقنا هتلر أولا. ومن ثم شاركوا هم فعلا في ذلك".

من جانبها، كتبت رئيسة تحرير شبكة آر تي" الروسية، مرجريتا سيمونيان، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "السيد الرئيس دونالد ترامب المحترم في المقام الأول، انتصر المواطنون السوفيت حصرا على النازيين، وليس الولايات المتحدة وبريطانيا نحن ندرك، أن منظومتكم التعليمية تعاني من ثغرات وفجوات كبيرة في المعارف التاريخية، نحن على الاستعداد لمساعدتكم، في حال طلبتم منا ذلك".

بدوره نشر مواطن عرّف نفسه بفلاسفوف تغريدة مصحوبة بصورة تختصر كل الكلمات، وكتب: "ترامب أعلن مجددا أن بلاده انتصرت في الحرب ضد الفاشية. لكن الجيش الأحمر هو الذي اجتاح برلين، والجنود السوفيت، هم الذين حفروا تواقيعهم على جدران الرايخستاج".

من جانبه، رد مغني الراب الروسي تيماتي، على زعم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة وبريطانيا انتصرتا على النازية.

وقال تيماتي، عبر إنستجرام ساخرا، إن "هذه الجيوش الوسيمة، على الأغلب ربحت الحرب العالمية الثانية، وهي التي دافعت عن لينينغراد أثناء الحصار، وخاضت معركة ستالينغراد، ورفعت العلم الأحمر على الرايخستاج".

وحث المغني المذكور الجميع على الدخول إلى صفحة البيت الأبيض في مواقع التواصل الاجتماعي، وتسجيل التعليق المناسب على هذه المزاعم.

https://twitter.com/i/status/1258842411524132865