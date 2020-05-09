"صحة النواب" تطالب بإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات

طالب النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة بإصدار قرار لإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات خارج منازلهم وفي الأماكن العامة، وذلك في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها بعد عيد الفطر.

وقال العماري، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن التجربة كشفت عن ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لاحتواء خطر فيروس كورنا، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة إتاحة الكمامات في الصيدليات قبل تنفيذ القرار بالتسعيرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع التزام كل المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بإعلان أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وينص القرار على غرامة مالية أو الحبس للمخالفين.