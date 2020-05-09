صور.. مدبولي يحاور عمال أحد مصانع إنتاج الكمامات الطبية: شاكرين جهودكم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم إلى محافظة القليوبية، أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذي أقيم ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذي يعمل حاليا على تصنيع الملابس الطبية "جاون"، والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى إجمالي ما يتم تصنيعه داخل المصنع، والذي يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم، هذا إلى جانب الكمامات.

واستمع رئيس الوزراء خلال جولته بالمصنع، والتي رافقه خلالها وزراء الموارد المالية والري، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ القليوبية، إلى شرح حول فكرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك".

وأشار اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى أنها تعتمد على قيام المحافظة بتوفير أراض من أملاك الدولة، وبناء المصانع عليها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وطرحها للشباب للتشغيل والإدارة مع توفير عقد رعاية مع أحد المصانع التي تصدر منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية، وقيام الشباب بتجهيز المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%.

كما أشار إلى أن مشروع "وظيفتك جنب بيتك" تم تنفيذه في 2016، وتم من خلاله تشغيل 12 مصنع ملابس جاهزة بقرى محافظة القليوبية، كمرحلة أولى وتم تأجيرها بأجر رمزي للمجموعات الشبابية للإدارة والتشغيل، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة داخل المحافظات ليزيد من قدرتها على الاحتفاظ بسكانها.

كما تمت الإشارة إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف توفير 2500 فرصة عمل مباشرة، وعددا مماثلا من الفرص غير المباشرة، وتتراوح المساحات المقام عليها المصانع ما بين 800 - 1400 م 2 بعدد من قرى المحافظة.

ونوه المحافظ بأن المحافظة وقعت مذكرة تفاهم مع كل من اتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس والمنسوجات، وذلك من أجل تنفيذ المشروع مع تقديم كل المساهمات والاستشارات الفنية والتدريبية والتسويقية.

كما تم الاتفاق مع كبار شركات الملابس الجاهزة والتي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج على رعاية مصانع مشروع وظيفتك جنب بيتك لمدة ثلاث سنوات – مدة سداد القرض – عن طريق التعاقد معهم للتشغيل الخارجي تحت إشراف ورقابة الشركة الراعية للاطمئنان على جودة المنتجات وانتظام معدلات الإنتاج وهو الأمر الذي يضمن نجاح المشروع واستدامته ويؤمن الفرص التسويقية اللازمة لنجاح المشروع واستمرار التشغيل بمعدلات اقتصادية مناسبة.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع مسؤولى المصنع، عبر خلاله عن تقديره للجهد المبذول، وجودة المنتجات من الملابس الجاهزة التى يتم تصديرها، وكذا اهتمام المصنع بالتحول في هذه الفترة لصنع المستلزمات والملابس الطبية والكمامات، لتوفيرها في الأسواق لمواجهة فيروس كورونا.

كما أجرى مدبولي حوارا مع عدد من الشباب والشابات العاملين بالمصنع، وجه لهم فيه الشكر على جهودهم المبذولة في هذه الفترة الدقيقة، وعلى جودة المنتجات التى يصنعونها، مؤكدا أن الصناعة هي مستقبل مصر، والدولة مهتمة بدعمها في هذه الفترة.

وعقب تفقد المصنع توجه رئيس الوزراء عددا من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذ في محافظة القليوبية.