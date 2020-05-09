برلماني يطالب بزيادة المخصصات المالية للتكنولوجيا بعد أزمة كورونا

طالب النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بزيادة المخصصات المالية لقطاع الاتصالات بموازنة العام المالي الجديد 2020/2021، وذلك بعد أن ثبتت أهمية هذا القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال الجوهري، في تصريحات لـ"الوطن"، إن تجربة وزارة التربية والتعليم في استكمال المنظومة في ظل انتشار وباء كوفيد 19، خير دليل علي هذا الأمر، مطالبا في الوقت نفسه في التوسع في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة، والإسراع من خطة التحول للحكومة الرقمية.

وتابع الجوهري:" إن الخدمات الإلكترونية لا توفر الوقت والجهد علي المواطنين فقط، ولكن تقلل من معدل الفساد، والذي يتراجع كلما قل التعامل مع العنصر البشري في المصالح الحكومية"، منوها بأن أزمة فيروس كورونا يمكن أن تكون منحة لعدد من القطاعات على رأسها القطاعان الطبي والتكنولوجي.