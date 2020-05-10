حلم الصرف الصحي يتحقق في 15 مايو بالدقهلية بعد وعد رئيس الوزراء

حلم الدقهلية للتوسع العمراني مر عليه أكثر من 38 عاما ولم يتحقق بسبب مشاكل الصرف الصحي وهي "منتجع 15 مايو" كما أطلقت عليه الدولة في عام 1982 عندما بدأت في تخصيص قطع الأراضي للمواطنين بشرطة أن يتم البناء في غضون 3 سنوات وإلا يتم سحب التخصيص وإعادة طرحها لمستفيد آخر.

انهارت محطة الصرف الصحي بالمدينة قبل أن تعمل، حتى المشروع والذي يكلف 95 مليون جنيه عام 1993 لم تتسلمه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لوجود عيوب إنشائية جسيمة، وتحولت حياة ملاك المباني إلى جحيم لعدم وجود شبكة صرف صحي ولجأوا إلى عمل طرانشات، بل والصرف في قطع الأراضي الفضاء المجاور لهم حتى استحالت الحيات في المنطقة.

جاءت زيارة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة 15 مايو في شهر أكتوبر 2018 وطلب زيارة محطة الصرف الصحي فوجدها مهجورة بل إنه لم يجد المعدات بها فقط مواسير وبيارات دون عمل حقيقي حتى الأبواب قد سرقت منها، فقرر رئيس مجلس الوزراء فورا تشكيل لجنة هندسية من جامعة المنصورة ومديرية الإسكان بعمل تقرير كامل عن المشروع، وعمل الدراسة اللازمة لإعادة تشغيل المشروع وتجديد اللازم منه.

تحركت اللجان فورا وكلف المحافظ كل من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووكيل وزارة الإسكان ومدير عام المشروعات والمرافق بسرعة اتخاذ اللازم ومتابعة أعمال التنفيذ أولا بأول والالتزام بالقانون فى تنفيذ كافة العقود والإشراف الجيد على التنفيذ.

وأعدت اللجان التقارير الفنية والمقايسات اللازمة والتي قدرت تكاليف تشغيل الصرف الصحي بالمنصورة إلى نحو 65 مليون جنيه وهو المبلغ الذي اعتمده مجلس الوزراء فورا للبدء في التنفيذ.

وجاء توقيع كل من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية اليوم، بروتوكول تنفيذ الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل لمحطة رفع مياه الصرف الصحى وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو بمدينه جمصة بقيمه إجمالية 65 مليون جنيه تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إننا وعدنا فأوفينا وسيتم البدء الفوري في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل لمحطات رفع مياه الصرف الصحى وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو كمرحلة أولى وذلك من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

وأضاف مختار، أن الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة التأهيل لمحطات الصرف الصحى وخطوط الطرد يتم القضاء نهائيا على مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة.