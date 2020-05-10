"مش أي سمك ينفع في رمضان".. تعرف على أفضل نوع بمائدة السوايسة

بأسواق السمك في محافظة السويس يوجد أسماك من مختلف الأنواع، ولكل نوع طريقة فى الإعداد لتقديمه على مائدة الطعام في شهر رمضان، ويوجد إقبال كبير دائما على أنواع السمك التي تصلح لتكون مشوية، وأبرزها هو سمك "القاروص" الذي يقبل عليه محبو السمك المشوى، وينصح بشرائه العاملون فى مهنة شوى السمك بسبب طعمه وجودته العالية.

وسمك القاروص لا منافس له داخل شواية السمك، حسب تأكيد تامر سمير عامل على شواية السمك بمحافظة السويس، الذي يؤكد أنه الأفضل على الإطلاق لمحبي السمك المشوى، والذى لا يأخذ وقتا طويلا فى إعداده.

وأشار جمال طه، تاجر أسماك بالسويس، إلى أنه يوجد إقبال كبير خلال شهر رمضان لشواء سمك القاروص، فمن الممكن أن يضع كما هو بدون تقطيع أو فتح بطن السمكة داخل الشواية، كما يتم في أوقات كثيرة شويه "سنجارى" عن طريق فتح بطن السمك والقيام بحشوه ثم إدخاله إلى الشواية.

وأكد وحيد صابر، تاجر بسوق سمك الأنصارى بالسويس، أن سعر الكيلو الواحد من سمك القاروص يتراوح بين 140 جنيها إلى 160 داخل الأسواق، ويتميز انه خفيف علي المعده وسهل الهضم.

وأضاف أن الكثيرين ممن يقومون بشراء سمك القاروص بالمحافظة يؤكدون أنه مهم لمن يريد إنقاص وزنه، بجانب أنه مفيد لمرضى السكرى.